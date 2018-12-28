Полицейские установили причастность грабителя к 41 преступлению
Полицейские установили причастность грабителя к 41 преступлению
Безработного жителя Кольчугинского района подозревают в целой серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В 2017-2018 годах в полицию поступило несколько сообщений о пропаже имущества. Местные жители рассказывали, что злоумышленник взламывал замки и проникал в квартиры, гаражи, дачи и магазины. Воровал он почти всё - одежду, обувь, бытовую технику и инструменты.
Общая сумма материального ущерба превысила 240 тысяч рублей.
Правоохранители сумели задержать подозреваемого. Мужчина во всем признался, пояснив, что похищенные вещи сразу же продавал.
Полицейские установили причастность грабителя к 41 преступлению. Часть имущества удалось изъять и вернуть законным владельцам. Мужчина заключен под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.