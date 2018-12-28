В багаже одного из пассажиров, прилетевших из Мексики в московский аэропорт Внуково, таможенники во время досмотра обнаружили 30 маленьких крокодилов, двух пауков, четырех скорпионов и ядовитую змею. Турист сообщил, что привез их в подарок родственникам.

В багаже одного из пассажиров, прилетевших из Мексики в московский аэропорт Внуково, таможенники во время досмотра обнаружили более чем странное содержимое.Как сообщили РИА Новости в Федеральной таможенный службе, гражданин России пытался незаконно ввезти 30 маленьких крокодилов, двух пауков, четырех скорпионов и ядовитую змею.При этом турист сообщил, что привез их в подарок родственникам.В ФТС пояснили, что по предварительной информации эти животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.После проведения экспертизы будет принято решение о возбуждении или административного, или уголовного дела. Пока животные переданы в специализированный центр на передержку.