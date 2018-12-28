Вооруженный грабитель, захвативший девять заложников в банке в городе Пршибрам на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал.

Вооруженный грабитель, захвативший девять заложников в банке в городе Пршибрам на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала представитель местной полиции Моника Шиндлова.Ранее сообщалось о том, что налетчик попытался ограбить банк, но у него это не получилось. Тогда он захватил в заложники всех присутствующих в помещении, заявив, что не причинит им вреда. Одного человека он отпустил.