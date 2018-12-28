Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) считают минимальными шансы проведения обмена пленными с Украиной до конца этого года, но надеются на прогресс в этом процессе в начале 2019 года.

Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) считают минимальными шансы проведения обмена пленными с Украиной до конца этого года, но надеются на прогресс в этом процессе в начале 2019 года.Как передает ТАСС, об этом жителям Донбасса на прямой линии с ними рассказал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что не все в этом вопросе зависит от руководства республики.По его словам, ожидается содействие со стороны международной общественности, которая могла бы оказать политическое давление на Украину.Пушилин также сообщил о том, что в республике возможно сокращение комендантского часа в летний период.Другой задачей по его словам, является полный перевод под юрисдикцию ДНР объектов предприятия "Вода Донбасса". Компания частично находится под юрисдикцией Киева, который не выплачивает сотрудникам предприятия зарплату, создавая постоянный очаг напряженности.Ранее сообщалось, что российский доброволец Валерий Иванов, защищавший мирное население Донбасса и скончавшийся в украинской тюрьме от побоев, не был обменен официальным Киевом из-за своей принципиальной позиции.