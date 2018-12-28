Супруг певицы Аллы Пугачевой опубликовал снимок, где предстал перед поклонниками в новом образе. Некоторые пользователи отметили, что Максим Галкин выглядит в кадре испуганным.

Супруг певицыАллы Пугачевой опубликовал снимок, где предстал перед поклонниками в новом образе. Некоторые пользователи отметили, что Максим Галкин выглядит в кадре испуганным.На фотографии артист позирует в черной кожаной куртке. Вподписи пародист признался, что ему редко удается встретить хороших фотографов, но на этом снимке мастеру удалось запечатлеть его истинное душевное состояние. "Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы разв три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю. @vshirokov – один изнемногих, чей дружелюбный подход и безусловный профессионализм позволяетпровести эти несколько часов в студии чуть легче, чем обычно. На этой фоткеВолодя запечатлел моё внутреннее состояние на любой фотосессии", -написал .Необычный образ оценили многие пользователи: "Ух,какой ты! Рок-н-ролл жив!", "Максим, вы прекрасны!", "Роковой парень!", "Оченькрасиво! Выразительный взгляд! Супер!", "Фото невероятное! Такой мужчина…", "Брутально","Классная фотосессия", "Таким серьезным мы вас еще не видели", "Шикарный снимок!Взгляд, покоряющий сердца!".Некоторые подписчики, наоборот, считают, что чувствует себя неуютно перед камерой и явно чем-то напуган: "Вы обижен, испуган,энергетика занижена, не тот фотограф", "Выглядит неестественно. Перебор с фотошопом", "А глаза грустныеили испуганные", "А в глазах столько страха… Как собака, которая просит: "Недобивайте меня, люди".