Посетители отметили, что необычный формат стандартной процедуры, проведенной полицейскими, был неожиданным и очень приятным.

В преддверии главного зимнего праздника жители областного центра, которые обратились за получением государственных услуг в Информационный центр УМВД России по Владимирской области получили не только требуемый документ, но и заряд отличного настроения на весь день. А подарили им его самая настоящая Снегурочка и руководители Информационного центра регионального УМВД.В этот день справки в красивых новогодних конвертах вручали начальник Информационного центра полковник полиции Юлия Ячменева и ее заместитель подполковник полиции Дмитрий Быков.Кроме этого, всем желающим сотрудники Информационного центра помогли зарегистрироваться на едином портале государственных услуг, рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, ответили на все интересующие их вопросы о работе портала и государственных услугах, предоставляемых подразделениями УМВД России по Владимирской области.Также полицейские напомнили гражданам о том, что государственные и муниципальные услуги можно получить в многофункциональных центрах, которые расположены во всех районных центрах Владимирской области.Всех пришедших в этот день граждан полицейские и Снегурочка поздравили с наступающим праздником, пожелали им прекрасного настроения, удачи и позитива в будущем году.Посетители с улыбкой отметили, что такой формат стандартной процедуры был неожиданным и очень приятным.