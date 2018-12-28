Злоумышленницы в одном из торговых центров расплатились поддельными банкнотами, получив сдачу подлинными деньгами, которыми распорядились по своему усмотрению...

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержана обвиняемая в сбыте поддельных денежных средств, ранее находившаяся в федеральном розыске», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования уголовного дела, в 2014 году две женщины приобрели у неустановленных следствием лиц два поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей каждый. Далее в одном из торговых центров они расплатились указанными банкнотами, получив сдачу подлинными деньгами, которыми распорядились по своему усмотрению.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Соучастницы скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в розыск.В марте 2016 года одну из разыскиваемых задержали, в том же месяце уголовное дело было направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, который признал ее виновной.В настоящее время задержана вторая участница противоправной деятельности, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28