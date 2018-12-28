В перспективе такие службы появятся и в других районах 33-го региона

В перспективе такие службы появятся и в других районах 33-го регионаВо Владимирской области это первая и единственная подобная служба. В ее состав вошли педиатр, специалист по паллиативной медицинской помощи детям, старшая медсестра, психолог, соцработник и юрисконсульт.Главная цель паллиативной помощи – улучшение качества жизни неизлечимо больных детейа и помощь их семьям. Специалисты не только проводят обезболивание и оказывают медицинскую и психологическую помощь, но и готовы помочь в уходе за ребёнком, проконсультировать родных по правовым вопросам. При необходимости даже организуютвыездные консультации узких врачей-специалистов.Выездную патронажную службу оснастили всем необходимым оборудованием – легковой машиной, укладкой для оказания паллиативной медицинской помощи, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, вакуумным электроотсосом, электрокардиографом, глюкометром и другими важными приборами.«Мы работаем для того, чтобы дети чувствовали себя детьми, а не тяжелобольными людьми, – рассказала главврач Детской больницы Мурома Татьяна Пивикина. – И если, несмотря на боль и слезы, ребёнок смог улыбнуться, значит, наша помощь не напрасна».В перспективе такие службы появятся и в других районах 33-го региона.