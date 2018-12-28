28.12.2018

2018-12-28 12:05:50

В подъезде дома под Москвой нашли мертвого мужчину

На лестничной клетке жилого дома на улице Шама в городе Дзержинский Московской области было обнаружено тело мужчины 45-50 лет, передает . Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Личность погибшего устанавливается.