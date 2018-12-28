Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы Киева устроить новый поход Военно-морских сил Украины в Керченский пролив, на этот раз – в сопровождении представителей НАТО. Вряд ли Североатлантический альянс поддержит эту инициативу, считает сенатор.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы Киева устроить новый поход Военно-морских сил Украины в Керченский пролив, на этот раз – в сопровождении представителей НАТО. Вряд ли Североатлантический альянс поддержит эту инициативу, считает сенатор.Судя по количеству соответствующих заявлений, новой голубой мечтой украинцев стало желание устроить очередную провокацию в Керченском проливе рядом с Крымским мостом. Один раз украинское командование уже подставило собственных моряков, однако на достигнутом они останавливаться не намерены. Теперь в планы Киева входит повторить вторжение в территориальные воды России, но уже в сопровождении представителей Североатлантического альянса."Что касается привлечения стран – членов НАТО, это не более чем мечты. Альянс не будет сопровождать украинские суда, я уверен в этом на 99%", – цитирует члена комитета Совета Федерации по международным делам, главу Русской общины Крыма Сергея Цекова. "Натовские военно-морские силы не станут поддерживать Киев. Потому что это будет чревато серьезным конфликтом НАТО с Россией", – добавил сенатор.Несмотря на свою настойчивость, переходящую в навязчивость, Украина так и не стала членом Североатлантического альянса, поэтому рисковать ради нее западные страны не захотят. "Пусть мечтают", – заметил Сергей Цеков.Впрочем, у украинских военных есть возможность все же появиться в Керченском проливе и не опозориться при встрече с российскими пограничниками. Для этого всего лишь необходимо сделать все по закону. "Если украинские суда будут проходить Керченский пролив, руководствуясь действующей законодательной базой, то никто не будет чинить им никаких препятствий", – уверен сенатор."Существует определенный порядок прохождения судов, который обусловлен прежде всего сложностью преодоления вод Керченского пролива. Он является довольно мелководным, поэтому необходим лоцман. Если мне не изменяет память, также экипаж должен иметь разрешение руководителя керченского морского порта. Если Киев готов соблюсти все вышеозвученные нормы, то никаких препятствий для прохождения пролива не будет", – подчеркнул Сергей Цеков.