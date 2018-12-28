Находящийся на отдыхе в Таиланде российский дзюдоист и депутат Госдумы Дмитрий Носов подвергся нападению со стороны вооруженного ножом соотечественника. О происшествии бронзовый призер Олимпиады в Афинах в 2004 году рассказал в своем Instagram.

Находящийся на отдыхе в Таиланде российский дзюдоист и депутат Госдумы Дмитрий Носов подвергся нападению со стороны вооруженного ножом соотечественника. О происшествии бронзовый призер Олимпиады в Афинах в 2004 году рассказал в своем Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Дмитрий Носов (@nosov_official) 26 Дек 2018 в 10:31 PSTИнцидент произошел во время открытой тренировки на Пхукете, на которой присутствовало много зрителей."К нам подходит разъярённый человек, предъявляет претензии. Ему сказали: "Уважаемый, вашу женщину никто не оскорблял, не приставал, мы разминались рядом! Ничего такого не было!" На что он сказал, что, так как это его женщины, к ним вообще подходить нельзя и даже рядом стоять", — поведал Носов.По его словам, за три дня до этого мужчина делал с ним общее фото и выкладывал его в соцсети. На сей раз он "начал дерзить, показывая свою ревность", а в ответ на предложение выяснить отношения на ринге взял 20-минутную паузу, но потом все же согласился помериться силами (фрагмент схватки представлен во втором ролике).Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Носов (@nosov_official) 26 Дек 2018 в 11:16 PST"Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошёл извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал контрприем, провёл болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом в помещение, где были женщины и дети. И начал кричать, что меня убьёт", — отметил спортсмен.Обошлось без серьезных травм и пострадавших — агрессивного мужчину скрутили и передали полицейским. Сам Носов, после изучения личной страницы нападавшего, пришел к выводу, что это "скорее всего бандит", занимающийся выбиванием долгов.