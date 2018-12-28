Сотрудники полиции столицы Австрии ведут поиск двух грабителей, совершивших нападение на монахов в церкви при монастыре.

Сотрудники полиции столицы Австрии ведут поиск двух грабителей, совершивших нападение на монахов в церкви при монастыре.Как передает "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.Нападение произошло вечером 27 декабря на севере австрийской столице, в районе Флоридсдорф. Два преступника потребовали от служителей церкви отдать им все деньги и ценные вещи. После этого между грабителями и одним из монахов началась драка.В результате пять монахов — от 56 до 68 лет — были ранены, один из них получил серьезную травму головы. Полиция нашла их связанными в церкви спустя несколько часов после нападения.Ранее сообщалось о том, что ранения получили не менее 15 человек.Поиски нападавших пока не дали результатов. Несмотря на то, что, по словам очевидцев, один из налетчиков них говорил по-немецки с сильным акцентом, местные стражи порядка не считают, что это был террористический акт.