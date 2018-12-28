В подмосковный Жуковский из Воронежа доставили фюзеляж российского военно-транспортного самолета нового поколения Ил-112В. После сборки лайнера специалисты приступят к его испытаниям. Самолет, который придет на замену Ан-26 и Ан-24, должен выдержать огромные нагрузки.

В подмосковный Жуковский из Воронежа доставили фюзеляж российского военно-транспортного самолета нового поколения Ил-112В. После сборки лайнера специалисты приступят к его испытаниям. Самолет, который придет на замену Ан-26 и Ан-24, должен выдержать огромные нагрузки.На машинах сопровождения огромная надпись: большая ширина. Тягач с грузом занимает сразу две полосы для движения. Эту колонну не обогнать. Пункт назначения — Центр аэрогидродинамических исследований в подмосковном Жуковском. Под брезентом новый российский самолет — легкий транспортник Ил-112.По меркам военно-транспортной авиации Ил-112 небольшой самолет. Длина фюзеляжа 25 метров. Но на дорогах общего пользования это настоящий колосс. Его транспортировка до места испытаний полна трудностей. На тот путь, который обычный автомобиль пройдет за 5 часов, у этой колонны ушло больше суток. При такой длине тягач банально не проходит в узкие повороты. Но настоящее испытание — это светофоры. При скорости 60 километров в час тормозной путь у грузовика 100 метров.Самолет собрали на воронежском авиазаводе. Это уже второй экземпляр. Первый сейчас готовят к аэродромным испытаниям.Это уже третья подобная автоколонна, которая пришла в Жуковский из Воронежа за последний месяц. В ЦАГИ уже доставили хвостовое оперение, крылья и элероны. Теперь планер предстоит собрать воедино."Будут нагружать системы и элементы конструкции для имитации 5 тысяч полетов", — сообщил Дмитрий Усманов, начальник комплексного отдела по самолету Ил-112В КБ С.В. Ильюшина.Легкий транспортный самолет должен прийти на смену морально устаревшим Ан-24 и Ан-26. Он сможет взять на борт до 40 десантников и легкую технику. Машина сможет приземляться даже на неподготовленные аэродромы с грунтовой взлетно-посадочные полосой. В перспективе появится и гражданская версия самолета для региональных перевозок.