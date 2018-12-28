Предприниматель из Оренбурга стал жертвой мошенников. Бизнесмен заявляет, что в этом замешена телеведущая Настя Ивлеева. Знаменитость отрицает свою причастность к скандалу.

Предприниматель из Оренбурга стал жертвой мошенников.Бизнесмен заявляет, что в этом замешена телеведущая Настя Ивлеева. Знаменитостьотрицает свою причастность к скандалу.Михаил Шкодин решил разместить рекламу своего интернет-магазина в Instagram ведущей программы "Орел и решка" Насти Ивлеевой. На официальнойстранице знаменитости он нашел контакты представителей – Евгения иВасилия."Я написал по WhatsApp на номер Евгения. За рекламу у меняпопросили 250 тысяч рублей, но потом снизили цену до 50 тысяч. Выслали мнереквизиты для оплаты. Пообещали, что наш рекламный ролик выложат в 16 часов. Яперевел деньги. Но мой собеседник пропал в ту же минуту..." – рассказал бизнесмен.Шкодин обратился в правоохранительные органы и написалзаявление. Полицейские отметили, что мошенничество на лицо. "В участке я опятьпозвонил Василию и объяснил ситуацию. Тогда мне пообещали, что реклама выйдетчерез час. Я просидел в полиции этот час, но ничего не произошло. Потом сталиписать, что вернут деньги. Я послал номер карты – снова тишина", – рассказалбизнесмен.На следующий день предпринимателю позвонил Евгений исообщил, что его WhatsApp взломали. Представитель Ивлеевой отметил, что деньгион не получал и в завершение беседы отметил, что мошенника уже вычислили искоро накажут.После с Михаиломсвязался некий Станислав. Незнакомец рассказал, что тоже стал жертвой негодяев.Он перевел 250 тысяч на номер Евгения. Мужчина предложил Шкодину встретиться инаписать коллективное заявление в полицию. После неизвестный добавил, что ранееуже заказывал рекламу у телеведущей "Орла и решки" и проблем никаких не было.Спустя время Михаилу Шкодину вновь позвонили. Голос снезнакомого номера предлагал разойтись по-хорошему, мол, забери заявление иденьги вернем.После того, как бизнесмен придал эту историю огласке к разбирательствамподключилась сама Настя Ивлеева. Телеведущая заявила в личном микроблоге, чтонекий интернет-магазин пытается пиариться за ее счет. По словам звезды,бизнесмен все придумал. Об этом сообщает .