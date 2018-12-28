Предприниматель из Оренбурга стал жертвой мошенников.
Бизнесмен заявляет, что в этом замешена телеведущая Настя Ивлеева. Знаменитость
отрицает свою причастность к скандалу.
Предприниматель из Оренбурга стал жертвой мошенников.
Бизнесмен заявляет, что в этом замешена телеведущая Настя Ивлеева. Знаменитость
отрицает свою причастность к скандалу.
Михаил Шкодин решил разместить рекламу своего интернет-магазина в Instagram ведущей программы "Орел и решка" Насти Ивлеевой. На официальной
странице знаменитости он нашел контакты представителей – Евгения и
Василия.
"Я написал по WhatsApp на номер Евгения. За рекламу у меня
попросили 250 тысяч рублей, но потом снизили цену до 50 тысяч. Выслали мне
реквизиты для оплаты. Пообещали, что наш рекламный ролик выложат в 16 часов. Я
перевел деньги. Но мой собеседник пропал в ту же минуту..." – рассказал бизнесмен.
Шкодин обратился в правоохранительные органы и написал
заявление. Полицейские отметили, что мошенничество на лицо. "В участке я опять
позвонил Василию и объяснил ситуацию. Тогда мне пообещали, что реклама выйдет
через час. Я просидел в полиции этот час, но ничего не произошло. Потом стали
писать, что вернут деньги. Я послал номер карты – снова тишина", – рассказал
бизнесмен.
На следующий день предпринимателю позвонил Евгений и
сообщил, что его WhatsApp взломали. Представитель Ивлеевой отметил, что деньги
он не получал и в завершение беседы отметил, что мошенника уже вычислили и
скоро накажут.
После с Михаилом
связался некий Станислав. Незнакомец рассказал, что тоже стал жертвой негодяев.
Он перевел 250 тысяч на номер Евгения. Мужчина предложил Шкодину встретиться и
написать коллективное заявление в полицию. После неизвестный добавил, что ранее
уже заказывал рекламу у телеведущей "Орла и решки" и проблем никаких не было.
Спустя время Михаилу Шкодину вновь позвонили. Голос с
незнакомого номера предлагал разойтись по-хорошему, мол, забери заявление и
деньги вернем.
После того, как бизнесмен придал эту историю огласке к разбирательствам
подключилась сама Настя Ивлеева. Телеведущая заявила в личном микроблоге, что
некий интернет-магазин пытается пиариться за ее счет. По словам звезды,
бизнесмен все придумал. Об этом сообщает .