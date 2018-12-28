Для этого нужно несколько миллиардов рублей

Для этого нужно несколько миллиардов рублейПод председательством Президента страны прошло заседание Государственного Совета РФ. В нем принял участие и Владимир Сипягин.Губернатор Владимирской области обратился к Владимиру Путину с двумя важными просьбами. Во-первых, в регионе необходимо построить инфекционный корпус Областной детской клинической больницы на 120 коек, в котором будет блок интенсивной терапии. Кроме того, Сипягин рассказал и про Рпенский проезд во Владимире.Владимир Путин поручил вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру транспорта РФ Евгению Дитриху извучить обращения Владимира Сипягина и «доложить появившиеся предложения».В обращении к президенту глава региона отметил, что Владимирской области «остро нужны детские инфекционные койко-места», а региональная столица – в современной дороге, которая соединит два основных района города.Ориентировочная стоимость первого объекта - 1 миллиард 484 миллионов рублей, второго – 2–2,2 миллиарда рублей.