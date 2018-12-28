От имени своей дочери женщина поблдагодарила сотрудников полиции за понимание и оперативность решения вопроса с получением гражданства РФ.

В УМВД России по Владимирской области обратилась жительница города Александрова. От имени своей дочери женщина выразила благодарность в адрес сотрудников регионального Управления по вопросам миграции.«Выражаю огромную благодарность заместителю начальника УВМ Шурыгину Олегу Николаевичу и начальнику отдела по вопросам гражданства Тюляевой Наталье Викторовне.Несмотря на нестандартность создавшейся ситуации с получением гражданства Российской Федерации моим несовершеннолетним сыном, со стороны данных сотрудников были проявлены чуткость, внимание, оперативность и слаженность в работе для ее разрешения. Я ощутила профессиональное внимание и действенную помощь в решении вопроса, с которым обратилась в Управление МВДР России по Владимирской области. Не было формального подхода. Я прочувствовала готовность этих специалистов прийти на помощь не только консультациями, но и контролем исполнения до получения положительного результата, за что я и моя семья очень благодарны им.Всему коллективу сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области хочу пожелать в наступающем Новом году крепкого здоровья, терпения, счастья, удачи и любви!» - говорится в письме.