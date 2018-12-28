Полицейские вместе со сказочными персонажами подготовили для ребят специальную праздничную программу.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» правоохранители Меленковского и Юрьев-Польского районов Владимирской области встретились с ребятами из школы-интерната и социально-реабилитационного центра. Полицейские вместе со сказочными персонажами подготовили для ребят специальную праздничную программу.В игровой форме сотрудники полиции напомнили мальчишкам и девчонкам от правилах безопасного поведения на улице, перехода проезжей части, общения во всемирной сети. Полицейский Дед Мороз помогал ребятам отвечать на вопросы стражей порядка, отметив, что большинство правил безопасности воспитанники знают на «отлично».После игровой части ребята по очереди прочли стихи, которые подготовили специально к празднику, а также исполнили песни.Завершились мероприятия традиционным хороводом вокруг новогодней красавицы-ели и вручением подарков.