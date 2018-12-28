Спикер Госдумы призвал Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Так Вячеслав Володин отреагировал на совместное заявление европейских политиков по поводу задержанных украинских моряков и нарушении прав человека в Крыму.

СпикерГосдумы призвал Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона не вмешиватьсяво внутренние дела суверенных государств. Так Вячеслав Володин отреагировална совместное заявление европейских политиков по поводу задержанных украинскихморяков и нарушении прав человека в Крыму.ВячеславВолодин призвал канцлера ФРГ и президента Франции следовать резолюции МежпарламентскогоСоюза о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела. Этот документ вапреле 2917 года приняли всестраны-участницы международной организации.Спикерпосоветовал обеспокоенным правами человека в Крыму Макрону и Меркель разобратьсяс ситуацией у себя дома, прежде чем делать такие комментариив адрес других стран. "В России, в отличие от Франциии Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули дляразгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для началана это", – сказал Володин.Он отметил, что сейчас в Крыму статус государственного языка имеют русский, украинский и крымско-татарский.Этого не было сделано за все годы нахождения республики в составеУкраины.Отвечая напретензии к России по поводу арестованных украинских моряков, Володин напомнил европейскимполитикам, что сейчас по их уголовному делу идет следствие, а решение долженвынести суд. Кроме того, спикер указал на то, что российское законодательство соответствуетвсем стандартам международного права.Хочу обратитьвнимание на то, что ни в одной цивилизованной стране мира такиевысказывания политиков не проходят незамеченными. Было бы правильнодумать, прежде чем делать такие заявления.Напомним,что 28 декабря Ангела Меркель и Эммануэль Макрон потребовали от президентаРоссии обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и освободитьзадержанных украинских моряков. По мнению президента Франции иканцлера Германии, арестованные Россией военные, должны встретить Новый год вкругу семьи. Также европейские лидеры посчитали, что в Крыму нарушаются правачеловека.