Спикер
Госдумы призвал Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона не вмешиваться
во внутренние дела суверенных государств. Так Вячеслав Володин отреагировал
на совместное заявление европейских политиков по поводу задержанных украинских
моряков и нарушении прав человека в Крыму.
Спикер
Госдумы призвал Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона не вмешиваться
во внутренние дела суверенных государств. Так Вячеслав Володин отреагировал
на совместное заявление европейских политиков по поводу задержанных украинских
моряков и нарушении прав человека в Крыму.
Вячеслав
Володин призвал канцлера ФРГ и президента Франции следовать резолюции Межпарламентского
Союза о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела. Этот документ в
апреле 2917 года приняли все
страны-участницы международной организации.
Спикер
посоветовал обеспокоенным правами человека в Крыму Макрону и Меркель разобраться
с ситуацией у себя дома, прежде чем делать такие комментарии
в адрес других стран. "В России, в отличие от Франции
и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для
разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала
на это", – сказал Володин.
Он отметил, что сейчас в Крыму статус государственного языка имеют русский, украинский и крымско-татарский.
Этого не было сделано за все годы нахождения республики в составе
Украины.
Отвечая на
претензии к России по поводу арестованных украинских моряков, Володин напомнил европейским
политикам, что сейчас по их уголовному делу идет следствие, а решение должен
вынести суд. Кроме того, спикер указал на то, что российское законодательство соответствует
всем стандартам международного права.
Хочу обратить
внимание на то, что ни в одной цивилизованной стране мира такие
высказывания политиков не проходят незамеченными. Было бы правильно
думать, прежде чем делать такие заявления.
Напомним,
что 28 декабря Ангела Меркель и Эммануэль Макрон потребовали от президента
России обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и освободить
задержанных украинских моряков. По мнению президента Франции и
канцлера Германии, арестованные Россией военные, должны встретить Новый год в
кругу семьи. Также европейские лидеры посчитали, что в Крыму нарушаются права
человека.