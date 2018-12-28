Десять реактивных систем залпового огня Град переброшены украинскими военными на линию соприкосновения. Также замечены 30 боевых машин пехоты и 14 самоходных артустановок Гвоздика.

Десять реактивных систем залпового огня "Град" переброшены украинскими военными на линию соприкосновения. Также замечены 30 боевых машин пехоты и 14 самоходных артустановок "Гвоздика", сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности начальника народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко.Напомним, что буквально накануне, 27 декабря, Украина и народные республики договорились о новогоднем перемирии. Оно должно вступить в силу в полночь 29 декабря. Филипоненко опасается, что ВСУ могут нарушить эти обязательства и перейти в наступление.БМ-21 "Град" – это реактивная система залпового огня, которая способна всего за 20 секунд выпустить 40 122-миллиметровых снарядов. Внутри каждого 1 тысяча 5-граммовых готовых поражающих элементов. Плюс сам корпус боеприпаса разлетается еще на 2 тысячи мелких осколков.