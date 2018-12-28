Президент Косова Хашим Тачи подписал законы о создании косовской армии. Он заявил, что армия обеспечит косоварам лучшую перспективу для новых поколений. Тачи подчеркнул, что пакет указом он с гордостью подписал через 10 лет после провозглашения независимости.

Президент Косова Хашим Тачи подписал законы о создании косовской армии. Он заявил, что армия обеспечит косоварам лучшую перспективу для новых поколений. Тачи подчеркнул, что пакет указом он с гордостью подписал через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после начала освобождения – так косовские албанцы называют развязанную ими войну с Белградом.Создание армии Косова противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. Несколько стран, ранее признавшие независимость Косова, отозвали свои признания. Одновременно Косово расширило список товаров из Сербии, которые Приштина намерены облагать 100-процентными пошлинами. Это касается как товаров сербского производства, так и продукции мировых брендов несербского производства, сообщает "Интерфакс". МИД России опасается, что создание армии Косова приведет к новой войне на Балканах.Ожидается, что армия Косова будет состоять из 5 тысяч военнослужащих, а еще 3 тысячи штыков будут в резерве. Расходы на армию, согласно принятым законам, составят 98 миллионов евро в год.21 ноября Приштина ввела стопроцентные таможенные пошлины на товары из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины. Решение Приштины вызвало протесты в косовской Митровице.Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич отметил, что решение Косова о пошлинах ошибочно, оно разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене. Отметить пошлины потребовал от Приштины и Европейский союз.