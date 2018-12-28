В британской прессе уже не первый день звучат сообщения о том, что герцогини Кембриджская и Сассекская никак не могут найти общий язык. Поклонники настаивают, что принц Уильям и Меган Маркл тоже находятся в напряженных отношениях.

В британской прессе уже не первый день звучат сообщения отом, что герцогини Кембриджская и Сассекская никак не могут найти общий язык. Поклонники настаивают, что принц Уильям и Меган Маркл тоже находятся в напряженных отношениях.Недавно члены монаршей семьи посетили рождественскую службув церкви в Сандригеме. Во время официального выхода в свет Меган и Кейт мило разговаривалидруг с другом и все время улыбались. Но супруг Миддлтон вел себя совсем недоброжелательно. Когда бывшая актриса повернулась к нему, чтобычто-то сказать, Уильям проигнорировал беременную герцогиню и стал поправлятьсвой шарф. Неприятный эпизод успели заснять папарацци и опубликовать в Сети.Пользователи раскритиковали поведение сына принца Чарльза. "Этогрустно, что Уильям проигнорировал слова . Было видно, что онаобратилась именно к нему!", – сказал один комментатор. "Уильям полностью поглощенсвоим шарфом!", – добавил другой. Кто-то спросил, а нравится ли ему вообщегерцогиня. Но среди них оказались и пользователи, которые выступили в защиту Уильяма, и заявили, что никакой вражды между ними нет.Ранее появились слухи о том, что братья сильно поссорились из-за . Уильям считал, что отношения Гарри и бывшей актрисы развиваются слишком быстро. Младший сын принцессы Дианы познакомился с будущей супругой виюле 2016 году и спустя год сделал ей предложение. "Герцог Кембриджский полагал, что достаточно близко общается с братом, чтобы выразитьсвои сомнения", – пояснил Daily Mail источник, близкий к королевской семье .Елизавета II настояла на том, чтобы они прекратили вражду врождественские праздники. "До этого королева и принц Чарльз старались не вмешиваться в их конфликт. Но потом они потребовали, чтобы во время праздников вся семья собралась вместе. Две пары должны былизайти в церковь, как и в прошлом году. Да, это выглядело очень страннопосле всех событий, что произошли за последние двенадцать месяцев", – заключил он.