В канадских Ванкувере и Виктории стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Защитник Савелий Ольшанский был включен в заявку сборной России.

В канадских Ванкувере и Виктории стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Защитник Савелий Ольшанский был включен в заявку сборной России.В сборной России оставались незаполненными две вакансии. За несколько часов до первого матча россиян на турнире в заявку был внесен защитник магнитогорского "Металлурга" Савелий Ольшанский.Сборная России начинает групповой турнир матчем со сборной Дании. Наануне датчане проиграли канадцам с результатом 0:14.