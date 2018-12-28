Чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин призвал не ломать психику Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Спортсмен жестко поставил на место журналистов.

Чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин призвал неломать психику Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Спортсмен жестко поставилна место журналистов.Ситуация, которая сложилась вокруг Евгении Медведевой иАлины Загитовой, напоминает ту, которая была в дни соперничества АлексеяЯгудина с Евгением Плющенко. Спортсмен провел такую параллель в программе "Неспортивноеповедение" на YouTube.По мнению Ягудина, во многом в нагнетании напряжения вокругмолодых спортсменок виноваты СМИ. В подтверждение чемпион рассказал о случае нанедавнем чемпионате России."Мне поступил звонок из одного издания, с которым я ужеработал, но даже не хочу про них говорить. Спрашивают, что там на местепроисходит. Ну, я вкратце рассказываю, что только приехал, сходил на тренировкудевчонок, посмотрел… Меня прерывают: "Есть интрига?". Я говорю: "Всмысле – интрига? Интрига будет каждыйвечер, когда спортсмены будут выходить, будет интересно, кто победит". Онамне: "А какая-нибудь какашка есть?", – рассказал Ягудин.Спортсмен ответил журналистке резко. "Какая какашка,какое вам еще говно надо?! Понимаете, что вы, СМИ, просто ломаете девочкампсихику", – взорвался тогда Ягудин. Спортсмен напомнил, что этизаслуженные спортсменки – еще совсем девчонки: одной 16 лет, другой 19. Сотрудничествос изданием, которое представляла корреспондент, чемпион прекратил, передает Sport24.Алексей Ягудин сравнил нынешнюю ситуацию с еговзаимоотношениями с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. У нас сПлющенко, например, ситуация была та же самая, что у Жени с Алиной, один водин. Просто сейчас мельчайшее событие моментально распространяется", -отметил Ягудин.