Чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин призвал не
ломать психику Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Спортсмен жестко поставил
на место журналистов.
Чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин призвал не
ломать психику Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Спортсмен жестко поставил
на место журналистов.
Ситуация, которая сложилась вокруг Евгении Медведевой и
Алины Загитовой, напоминает ту, которая была в дни соперничества Алексея
Ягудина с Евгением Плющенко. Спортсмен провел такую параллель в программе "Неспортивное
поведение" на YouTube.
По мнению Ягудина, во многом в нагнетании напряжения вокруг
молодых спортсменок виноваты СМИ. В подтверждение чемпион рассказал о случае на
недавнем чемпионате России.
"Мне поступил звонок из одного издания, с которым я уже
работал, но даже не хочу про них говорить. Спрашивают, что там на месте
происходит. Ну, я вкратце рассказываю, что только приехал, сходил на тренировку
девчонок, посмотрел… Меня прерывают: "Есть интрига?". Я говорю: "В
смысле – интрига? Интрига будет каждый
вечер, когда спортсмены будут выходить, будет интересно, кто победит". Она
мне: "А какая-нибудь какашка есть?", – рассказал Ягудин.
Спортсмен ответил журналистке резко. "Какая какашка,
какое вам еще говно надо?! Понимаете, что вы, СМИ, просто ломаете девочкам
психику", – взорвался тогда Ягудин. Спортсмен напомнил, что эти
заслуженные спортсменки – еще совсем девчонки: одной 16 лет, другой 19. Сотрудничество
с изданием, которое представляла корреспондент, чемпион прекратил, передает Sport24.
Алексей Ягудин сравнил нынешнюю ситуацию с его
взаимоотношениями с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. У нас с
Плющенко, например, ситуация была та же самая, что у Жени с Алиной, один в
один. Просто сейчас мельчайшее событие моментально распространяется", -
отметил Ягудин.