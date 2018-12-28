Российским поисковиком Яндекс больше нельзя найти официальный сайт мессенджера Telegram. Первыми на то, что в выдаче по запросу Telegram отсутствует сайт telegram.org, обратили внимание РИА Новости.

Российским поисковиком "Яндекс" больше нельзя найти официальный сайт мессенджера Telegram. Первыми на то, что в выдаче по запросу "Telegram" отсутствует сайт telegram.org, обратили внимание "РИА Новости".Вместо него "Яндекс" на первом месте выдает ссылку на неофициальный сайт tlgrm.ru, затем идут ссылки на статью о мессенджере Павла Дурова в "Википедии", а также на официальный твиттер-аккаунт сервиса. Также в выдаче на первой странице есть ссылки на неофициальные браузерные клиенты, позволяющие пользоваться мессенджером в обход блокировки.Если ввести такой же запрос в строку поиска Google, на первом месте будет официальный сайт Telegram. В "Яндексе" объяснили это тем, что ссылка на telegram.org внесена в реестр заблокированных ресурсов Роскомнадзора. "Яндекс" по закону обязан был подключиться к этому реестру и удалять из выдачи внесенные в него ресурсы."Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных", — цитирует издание представителя пресс-службы поисковика. Отметим, что из выдачи двух других российских поисковиков — "Спутника" и "Поиска Mail.Ru" — сайт Telegram исчез еще в мае.∎Минкомсвязи: блокировки в интернете неэффективнычитайте такжеРешение заблокировать мессенджер Telegram и его сайт принял 13 апреля по ходатайству Роскомнадзора Таганский районный суд Москвы. Причиной стало неисполнение сервисом, внесенным в российский реестр организаторов распространения информации, требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки данных некоторых пользователей. В Telegram заявили, что запрос информации был составлен некорректно, а выдача ключей технически невозможна.