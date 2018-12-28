Голливудская актриса рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов. Анджелина Джоли хочет поделиться своими политическими взглядами с окружающими.
Голливудская актриса рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов. Анджелина Джоли хочет поделиться своими политическими взглядами с окружающими.
Звезда побеседовала с журналистом "Би-би-си" Джорджем Уэббом о своей возможной политической карьере. Репортер напомнил, что в последнее
время она стала активно заниматься проблемой беженцев. "Получается, вы движетесь в
сторону политики?" – поинтересовался Уэбб.
"Если бы вы задали мне этот вопрос
20 лет назад, то я бы рассмеялась. А сейчас не знаю. Я всегда говорю, что
буду в том месте, где нужна больше всего. Не знаю, смогу ли я стать политиком…
У меня нет скелетов в шкафу, так что я открыта перед всеми. И я могу выдержать любой
удар, – это хорошо", – поделилась .
Актриса рассказала, что сейчас активно
сотрудничает с организацией ООН. "Я делаю все, что в моих силах, чтобы изменить этот
мир. Сейчас я помогаю людям, которые оказались в беде. Я знаю, что могу сделать много
полезных вещей, которые не будут никак связаны с моим образом в СМИ",
– добавила она.
В середине ноября побывала на лондонском
кинофестивале PSVI Film Festival, где выступила с речью о борьбе
с насилием в странах, где происходят вооруженные конфликты. Она назвала такие
жестокие преступления "важной международной проблемой". Актриса считает,
что для изменения законов и уничтожения клейма позора, которое несут на себе
все жертвы сексуального насилия, "потребуется очень много лет".