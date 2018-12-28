Мисс Москва-2018 Алеся Семеренко сравнила себя с российским монархом. Девушка рассказала о своей жизни после победы на конкурсе красоты в Instagram.

"Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко сравнила себя с российскиммонархом. Девушка рассказала о своейжизни после победы на конкурсе красоты в Instagram.Красавица,судя по всему, все еще находится в эйфории от нахлынувшего счастья. Ведь в свои24 года она уже является одной из центральных фигур для российских брендов иСМИ. Многие рекламщики выстаиваются в очередь, чтобы заключить с Семеренкосотрудничество."Мисс Москва" призналась,что после победы на нее накинулись очень многиелюди с различными предложениями. О ней говорят, пишут глянцевые журналы, многопредложений о съемках в шоу. Такая популярность многим может вскружить голову.Алеся на волне радостисравнила себя, ни много ни мало, с российским монархом. "Словом, чувствую себяпочти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну. Жить становитсяинтереснее и круче!" – отметила брюнетка в своем микроблоге.Алеся добавила, чтосейчас в ее жизни наступило лучшее время, но ей жаль, что все это случилосьперед Новым годом, поскольку она планировала отдохнуть. Семеренко заявила, чтоиз-за работы в ближайшее время "намерена быть спартанцем".Алеси уже есть армия поклонников. Они порадовались за модель и пожелали ейдальнейших успехов и процветания. "Желаюиспользовать все возможности по максимуму, чтобы реализовать твой большойпотенциал, так что сил тебе и удачи. А так же будь осторожна в выборе близкогокруга общения, особенно сейчас", – написала одна из пользовательниц соцсети.