Мисс Москва-2018 Алеся Семеренко сравнила себя с российским
монархом. Девушка рассказала о своей
жизни после победы на конкурсе красоты в Instagram.
"Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко сравнила себя с российским
монархом. Девушка рассказала о своей
жизни после победы на конкурсе красоты в Instagram.
Красавица,
судя по всему, все еще находится в эйфории от нахлынувшего счастья. Ведь в свои
24 года она уже является одной из центральных фигур для российских брендов и
СМИ. Многие рекламщики выстаиваются в очередь, чтобы заключить с Семеренко
сотрудничество.
"Мисс Москва" призналась,
что после победы на нее накинулись очень многие
люди с различными предложениями. О ней говорят, пишут глянцевые журналы, много
предложений о съемках в шоу. Такая популярность многим может вскружить голову.
Алеся на волне радости
сравнила себя, ни много ни мало, с российским монархом. "Словом, чувствую себя
почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну. Жить становится
интереснее и круче!" – отметила брюнетка в своем микроблоге.
Алеся добавила, что
сейчас в ее жизни наступило лучшее время, но ей жаль, что все это случилось
перед Новым годом, поскольку она планировала отдохнуть. Семеренко заявила, что
из-за работы в ближайшее время "намерена быть спартанцем".
У
Алеси уже есть армия поклонников. Они порадовались за модель и пожелали ей
дальнейших успехов и процветания. "Желаю
использовать все возможности по максимуму, чтобы реализовать твой большой
потенциал, так что сил тебе и удачи. А так же будь осторожна в выборе близкого
круга общения, особенно сейчас", – написала одна из пользовательниц соцсети.