Супруга Марата Башарова Елизавета опровергла появившуюся в прессе информацию о том, что муж ее избил. Однако в СМИ попала справка из больницы, где сказано, что у Башаровой закрытый перелом носа. Об этом сообщил журналистам и ее брат.

Супруга Марата Башарова Елизавета опровергла появившуюся в прессе информацию о том, что муж ее избил.Ранее ее брат Федор рассказал журналистам, что телеведущий избил Елизавету, и с травмой носа она была вынуждена обратиться в больницу.В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Елизавета заявила, что она дома, с ней все в порядке и в клинику она не обращалась."Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование", — сказала она.Впрочем, позже выяснилось, что журналисты этой радиостанции запутались в женах Башарова и позвонили не нынешней, а бывшей супруге актера, которую тоже зовут Елизавета.Между тем, издание StarHit публикует справку от 27 декабря из поликлиники Химкинской ЦКБ, в которой указано, что у Башарова Е.М. диагностирован закрытый перелом носа и она направлена к врачу.Бывшая жена телеведущего и актера Екатерина Архарова не раз попадала в больницу с сотрясением мозга, а после их развода у нее даже заподозрили опухоль мозга. Однако подавать в суд на бывшего мужа она не стала.