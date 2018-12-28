Милану Тюльпанову пытаются оклеветать. Девушка уверяет, что Александр
Кержаков обвиняет ее в страшном преступлении.
Милану Тюльпанову пытаются оклеветать. Девушка уверяет, что Александр
Кержаков обвиняет ее в страшном преступлении.
В личном микроблоге Милана
обратилась к адвокатам. Девушка отметила, что ее подруге Екатерине Сафроновой,
которая тоже когда-то была женой Кержакова, требуется помощь.
Сафронова пытается
отвоевать у футболиста маленького сына Игоря. Ситуация осложнена тем, что у Екатерины
нет денег на хорошего защитника. "В Катином деле все было поставлено так, что
ей просто не оставили выбора. Спасибо всем неравнодушным! Вместе мы сильнее!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Тюльпанова.
Ниже Милана рассказала, что Александр вновь пытается ее
обмануть. "Двуличию Александра нет предела 😂 – 27го декабря он писал
мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребенка,а 26го
,как оказалось,написал заявление о планировании заказного убийства его с моей
стороны! Как обычно,без фактов,но от души))) Пользуясь случаем: Саша , не
волнуйся , живи спокойно, не оглядываясь , хватит заниматься такой ерундой,
просто оставь меня в покое с ребенком,никто не покушается на твою драгоценную
жизнь 😂",
– написала она.
Напомним, на днях Милана
Тюльпанова сообщила, что наконец-то счастлива. Ее сын теперь рядом. На время бракоразводного
процесса суд определил место проживания ребенка с матерью, однако Кержаков
решение Фемиды некоторое время игнорировал. Теперь Тюльпанова помогает Сафроновой
восстановиться в родительских правах. В 2014 году Александр забрал у своей
гражданской жены Екатерины их общего сына Игоря. В суде футболист заявил, что
его супруга наркоманка, поэтому представляет опасность для малыша.