Милану Тюльпанову пытаются оклеветать. Девушка уверяет, что Александр Кержаков обвиняет ее в страшном преступлении.

Милану Тюльпанову пытаются оклеветать. Девушка уверяет, что АлександрКержаков обвиняет ее в страшном преступлении.В личном микроблоге Миланаобратилась к адвокатам. Девушка отметила, что ее подруге Екатерине Сафроновой,которая тоже когда-то была женой Кержакова, требуется помощь.Сафронова пытаетсяотвоевать у футболиста маленького сына Игоря. Ситуация осложнена тем, что у Екатеринынет денег на хорошего защитника. "В Катином деле все было поставлено так, чтоей просто не оставили выбора. Спасибо всем неравнодушным! Вместе мы сильнее!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – отметила Тюльпанова.Ниже Милана рассказала, что Александр вновь пытается ееобмануть. "Двуличию Александра нет предела 😂 – 27го декабря он писалмне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребенка,а 26го,как оказалось,написал заявление о планировании заказного убийства его с моейстороны! Как обычно,без фактов,но от души))) Пользуясь случаем: Саша , неволнуйся , живи спокойно, не оглядываясь , хватит заниматься такой ерундой,просто оставь меня в покое с ребенком,никто не покушается на твою драгоценнуюжизнь 😂",– написала знаменитость.Напомним, на днях МиланаТюльпанова сообщила, что наконец-то счастлива. Ее сын теперь рядом. На время бракоразводногопроцесса суд определил место проживания ребенка с матерью, однако Кержаковрешение Фемиды некоторое время игнорировал. Теперь Тюльпанова помогает Сафроновойвосстановиться в родительских правах. В 2014 году Александр забрал у своейгражданской жены Екатерины их общего сына Игоря. В суде футболист заявил, чтоего супруга наркоманка, поэтому представляет опасность для малыша.