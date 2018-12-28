После сообщений о том, что Марат Башаров избил свою очередную жену Елизавету, возникла путаница из-за бывших супруг актера. Радиостанция Говорит Москва позвонила Елизавете, и она опровергла информацию об избиении. Позже выяснилось, что звонили они предыдущей жене актера - тоже Елизавете.

После сообщений о том, что Марат Башаров избил свою очередную жену Елизавету, в СМИ возникла путаница из-за бывших супруг актера.Радиостанция "Говорит Москва" позвонила Елизавете, которая опровергла информацию об избиении, сказав, что она дома и ни в какие клиники не обращалась.При этом, согласно справке из поликлиники, 27 декабря у Башаровой Е.М. действительно был зафиксирован закрытый перелом носа. Эту информацию подтвердил и брат нынешней жены телеведущего.Однако позже выяснилось, что журналисты по ошибке позвонили не нынешней, а предыдущей жене Башарова, которую тоже зовут Елизавета (Круцко).Журналисты радиостанции принесли извинения нынешней супруге Марата Башарова за то, что ввели в заблуждение слушателей и читателей сайта.Ранее сообщалось, что еще одна из бывших жен актера Екатерина Архарова подвергалась избиениям вплоть до сотрясения мозга.