Россия завершила строительство забора на границе Крыма с Украиной. В
социальных сетях и СМИ Незалежной настоящая истерика. Украинцы заявили о
превращении полуострова в тюрьму и вновь пригрозили вернуть его
обратно.
Россия завершила строительство забора на границе Крыма с Украиной. В
социальных сетях и СМИ Незалежной настоящая истерика. Украинцы заявили о
превращении полуострова в "тюрьму" и вновь пригрозили вернуть его
обратно.
Строительство
заграждения было запланировано в 2015 году. Длина инженерного
сооружения составляет 60 километров. На нем размещены несколько сотен
датчиков сигнализации, расположенные как открытым, так и скрытым
способом.
"А
также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих
тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за
местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", -
цитирует украинское издание "Обозреватель" Крымское пограничное
управление ФСБ.
Также
на границе полуострова с Украиной появились два сигнализационных
комплекса. На одном из них размещены датчики вибрации. Они срабатывают
при подходе к заграждению нарушителя.
В Госпогранслужбе Незалежной появление инженерных сооружений на границе подтвердили. Глава ведомства Олег Слободян назвал конструкцию "сырой". По его словам, установленные там датчики разработаны недавно и еще не прошли испытания.
Украинские пользователи Сети отреагировали на появление в своей обычной манере. "Дикий лаптеногих народец. Украл, превратил в исконно срусское болото курортный регион, обложил проволкой", – истерит пользователь Rudenko Konstantin в комментариях на сайте "Обозреватель".
В свою очередь, пользователь Хорошо Хорошо призвал крымчан "держаться". "Мы вас освободи из этого зоопарка! Мы воссоединим исторические украинские земли", – написал он.
Напомним, ранее "Дни.ру"
писали, что бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген заявил
о признании Крыма частью России. Политик призвал страны Запада признать
очевидное и смириться с тем, что Москва не откажется от региона.