Россия завершила строительство забора на границе Крыма с Украиной. В социальных сетях и СМИ Незалежной настоящая истерика. Украинцы заявили о превращении полуострова в тюрьму и вновь пригрозили вернуть его обратно.

Россия завершила строительство забора на границе Крыма с Украиной. Всоциальных сетях и СМИ Незалежной настоящая истерика. Украинцы заявили опревращении полуострова в "тюрьму" и вновь пригрозили вернуть егообратно.Строительствозаграждения было запланировано в 2015 году. Длина инженерногосооружения составляет 60 километров. На нем размещены несколько сотендатчиков сигнализации, расположенные как открытым, так и скрытымспособом."Атакже оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающихтепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля заместностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", -цитирует украинское издание "Обозреватель" Крымское пограничноеуправление ФСБ.Такжена границе полуострова с Украиной появились два сигнализационныхкомплекса. На одном из них размещены датчики вибрации. Они срабатываютпри подходе к заграждению нарушителя.В Госпогранслужбе Незалежной появление инженерных сооружений на границе подтвердили. Глава ведомства Олег Слободян назвал конструкцию "сырой". По его словам, установленные там датчики разработаны недавно и еще не прошли испытания.Украинские пользователи Сети отреагировали на появление в своей обычной манере. "Дикий лаптеногих народец. Украл, превратил в исконно срусское болото курортный регион, обложил проволкой", – истерит пользователь Rudenko Konstantin в комментариях на сайте "Обозреватель".В свою очередь, пользователь Хорошо Хорошо призвал крымчан "держаться". "Мы вас освободи из этого зоопарка! Мы воссоединим исторические украинские земли", – написал он.Напомним, ранее "Дни.ру"писали, что бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген заявило признании Крыма частью России. Политик призвал страны Запада признатьочевидное и смириться с тем, что Москва не откажется от региона.