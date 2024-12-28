Вероятно, больше снега выпадет именно за первый день 2025 года.

Циклон принесет до 5 сантиметров снега в Москву в период с 31 декабря по 2 января. Об этом Москве 24 сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова."В начале следующего года погоду будет определять циклон. Погода облачная, временами снег", – добавила она.По словам Поздняковой, осадки в столице будут как небольшие, так и умеренные, а высота снежного покрова увеличится на 3–5 сантиметров. Вероятно, больше снега выпадет именно за первый день 2025 года, подытожила синоптик.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что погода в Москве в новогоднюю ночь будет "сказочной". Он также уточнил, что 1 января в столице прогнозируется отрицательная температура, но выше климатической нормы.В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец отметил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются переменная облачность без осадков, а также мороз от минус 6 до минус 1 градуса. Кроме того, днем 1 января ожидается снегопад.