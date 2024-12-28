В настоящее время проводится административное расследование.

В центре города Владимир произошло ДТП с участием трех автомобилей. Согласно информации от Госавтоинспекции, в 23:20 на улице Усти-на-Лабе автомобиль «Лэнд Ровер», за рулем которого находился 20-летний водитель, не уступил дорогу «Рено Логану» под управлением 38-летнего мужчины.В результате столкновения обе машины врезались в стоящий «КАМАЗ». Водитель «Рено» получил легкие травмы. В настоящее время проводится административное расследование.Напомним, ранее мы писали, что