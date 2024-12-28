Медики нового отделения гинекологии при Областном перинатальном центре почти в два раза перевыполнили план на операции. В декабре в планах были 25 операций, но в итоге провели 45, рассказали в

Медики нового отделения гинекологии при Областном перинатальном центре почти в два раза перевыполнили план на операции. В декабре в планах были 25 операций, но в итоге провели 45, рассказали в пресс-службе минздрава области. Отделение работает с 2 декабря. В первый же день медики провели три операции. Наталья Денисова, главный акушер-гинеколог регионального Минздрава, главный врач Областного