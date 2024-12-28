Супруги Горобец любят всех животных без исключения. В их трехкомнатной квартире живут 40 любимцев. Кроме котов, кролик, попугаи, морские свинки, пауки, улитки, сахарный поссум и рептилии. Среди

Супруги Горобец любят всех животных без исключения. В их трехкомнатной квартире живут 40 любимцев. Кроме котов, кролик, попугаи, морские свинки, пауки, улитки, сахарный поссум и рептилии. Среди последних есть живые символы Нового года – змеи. Им отведена специальная комната. У каждой свой террариум. Интерес к экзотическим существам появился после первого с ними контакта. Дмитрий Горобец,