С 27 декабря главой Владимирской митрополии является председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Никандр (Пилишин). Это решение принял Священный

С 27 декабря главой Владимирской митрополии является председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Никандр (Пилишин). Это решение принял Священный Синод в связи с почислением на покой митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Как сообщается на сайте Владимирской епархии, митрополит Тихон сам попросил отправить себя на заслуженный отдых из-за возраста (ему исполнилось 75 лет). Пребывать на покое