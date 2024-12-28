15 заседаний и 170 новых законов. Таковы итоги работы областного Законодательного Собрания в уходящем 2024 году. Председатель областного парламента провела пресс-конференцию. На ней Ольга

15 заседаний и 170 новых законов. Таковы итоги работы областного Законодательного Собрания в уходящем 2024 году. Председатель областного парламента провела пресс-конференцию. На ней Ольга Хохлова рассказала о результатах работы главного законодательного органа области. Среди них – принятие бюджете на предстоящую трехлетку. По словам спикера областного парламента, в последнем чтении свое отражение нашли практические все ранее