15 заседаний и 170 новых законов. Таковы итоги работы областного Законодательного Собрания в уходящем 2024 году. Председатель областного парламента провела пресс-конференцию. На ней Ольга
<a href="https://33live.ru/novosti/28-12-2024-predsedatel-zakonodatelnogo-sobraniya-oblasti-olga-xoxlova-podvela-itogi-uxodyashhego-2024-goda.html" target="_blank">Председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова подвела итоги уходящего 2024 года</a> - 15 заседаний и 170 новых законов. Таковы итоги работы областного Законодательного Собрания в уходящем 2024 году. Председатель областного парламента провела пресс-конференцию. На ней Ольга
[url=https://33live.ru/novosti/28-12-2024-predsedatel-zakonodatelnogo-sobraniya-oblasti-olga-xoxlova-podvela-itogi-uxodyashhego-2024-goda.html]Председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова подвела итоги уходящего 2024 года[/url] - 15 заседаний и 170 новых законов. Таковы итоги работы областного Законодательного Собрания в уходящем 2024 году. Председатель областного парламента провела пресс-конференцию. На ней Ольга