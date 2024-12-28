Максим Васин подписал контракт с Минобороны РФ и служил стрелком штурмового взвода.

27 декабря в Меленковском районе прошло прощание с Максимом Алексеевичем, военным, погибшим на СВО. О его смерти сообщил Меленковский коммунар.Максим Васин подписал контракт с Минобороны РФ и служил стрелком штурмового взвода. Он скончался 18 октября 2024 года, выполняя свои обязанности. Церемония прощания состоялась на центральном кладбище города Меленки и прошла с воинским салютом, под гимн России в присутствии родных, друзей и одноклассников.Напомним, ранее мы писали, что