В целом расходы россиян на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом существенно не изменились.

Более половины россиян готовы потратить до 10 тысяч рублей на подарки для близких и друзей, показал предновогодний опрос* ВТБ. В целом расходы россиян на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом существенно не изменились.Почти четверть опрошенных (24%) потратят на новогодние подарки от 10 до 20 тысяч рублей. В Москве и Московской области выше доля тех, кто планирует купить подарки на сумму более 20 тысяч рублей (21% vs 14% по России в целом). Не планируют ничего покупать 4% респондентов.Расходы россиян на подарки родным и близким по сравнению с 2023 годом либо остались прежними (об этом заявили 32% опрошенных), либо незначительно выросли (31%). 9% респондентов заявили о значительном увеличении трат на новогодние презенты.Почти половина опрошенных (42%) указали, что их главная цель при планировании расходов в новогодний период — уложиться в размер зарплаты. Примерно треть россиян (35%) отметили, что они тщательно планируют бюджет на эти дни, тогда как 22% признались, что тратят деньги в праздники спонтанно.В праздничный период россияне хотят получать больше кешбэка за свои покупки. Согласно опросу, пользователи программ лояльности хотели бы получать повышенный кешбэк в супермаркетах — эту категорию выбрали 71% респондентов. Также популярны категории «Одежда и обувь» (42%), «Косметика и парфюмерия» (34%), «Электроника и техника» (34%), «Кафе и рестораны» (28%).*Опрос проведен ВТБ 20-23 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.