600 медалей на крупных соревнованиях и 2 056 медалей на международных и всероссийских турнирах.

Министерство физкультуры и спорта Владимирской области сообщает об успешных достижениях спортсменов в 2024 году. По словам руководителя ведомства Натальи Федоровой, владимирцы завоевали свыше 600 медалей на крупных соревнованиях и 2 056 медалей на международных и всероссийских турнирах. Особо отмечены успехи в спортивной и художественной гимнастике, легкой и тяжелой атлетике, а также победа самбиста Анатолия Коновалова на чемпионате мира.В настоящее время 304 спортсмена региона входят в состав сборных команд России, что на 75 человек больше, чем в прошлом году. В регионе активно развиваются 128 видов спорта, из которых 13 являются базовыми, утвержденными Минспортом России.Напомним, ранее мы писали, что