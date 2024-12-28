В «Счастье» за новогодним настроением! Во Владимире прогремела премьера цирка с теплым и добрым названием. Под сиянием огней и с блеском красочных софитов развернулось волшебство,

В «Счастье» за новогодним настроением! Во Владимире прогремела премьера цирка с теплым и добрым названием. Под сиянием огней и с блеском красочных софитов развернулось волшебство, окутавшее зрителей атмосферой праздника и радости. На арене цирка, словно в сказке, танцевали и пели Дед Мороз со Снегурочкой и снеговики, в воздухе искрился веселый смех, а акробаты воспаряли над