52-летнего гусевчанина будут судить за изнасилование 26-летней девушки у Музея хрусталя. Мужчину обвиняют в изнасиловании и иных действиях сексуального характера с применением насилия,

52-летнего гусевчанина будут судить за изнасилование 26-летней девушки у Музея хрусталя. Мужчину обвиняют в изнасиловании и иных действиях сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе Следкома области. Следствие установило, что 3 ноября поздно вечером пьяный обвиняемый был в парке у Музея хрусталя. Увидев идущую по