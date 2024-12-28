Помощь будут получать около 830 человек, включая 97 детей.

В деревне Костино Владимирской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Он был возведен летом, а получил лицензию в конце года. Теперь медпомощь могут получать не только жители Костино, но и жителей соседних деревень – всего около 830 человек, включая 97 детей.Стоимость контракта на строительство ФАПа составила 4 миллиона рублей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новое здание заменило старое, построенное в 1963 году, которое не имело канализации. Фельдшер Светлана Алексеева отметила, что работать в новых условиях гораздо приятнее.Если пациентам требуется срочная диагностика, их направляют в районную больницу. В Минздраве планируют продолжать инвестиции в модернизацию здравоохранения, выделив более 240 миллионов рублей на строительство модульных ФАПов и врачебных амбулаторий к 2025 году. Напомним, ранее мы писали, что