Авария произошла сегодня, 28 декабря, около 6:50 утра на автодороге «Собинка-Лакинск». Водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречку и влетел прямо в пассажирский

Авария произошла сегодня, 28 декабря, около 6:50 утра на автодороге «Собинка-Лакинск». Водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречку и влетел прямо в пассажирский автобус, следующий из Лакинска в Собинку. Водитель легковушки погиб на месте происшествия. С пассажирами, судя по всему, все хорошо – за медпомощью никто не обращался. О случившемся рассказали в