Власти назвали четыре места, где жители Владимира смогут запустить фейерверк в новогоднюю ночь. Списком поделились в пресс-службе правительства области. В Ленинском районе запустить салюты

Власти назвали четыре места, где жители Владимира смогут запустить фейерверк в новогоднюю ночь. Списком поделились в пресс-службе правительства области. В Ленинском районе запустить салюты можно на земельном участке на улице Фатьянова (пустырь за гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный — 7»). В Октябрьском районе – около пляжа на Клязьме, а также в загородном парке на территории стадиона