Врачи провели 45 операций вместо запланированных 25.

Во Владимирской области врачи нового отделения гинекологии при Областном перинатальном центре значительно превысили запланированное количество операций. С 2 декабря, когда отделение начало свою работу, врачи провели 45 операций вместо запланированных 25. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.Главный акушер-гинеколог региона Наталья Денисова отметила, что такой успех стал возможен благодаря сокращению предоперационного периода и быстрому восстановлению пациенток. В 2025 году в ОПЦ планируется открытие государственного центра ЭКО.Напомним, ранее мы писали, что