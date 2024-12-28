Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района продал ООО «ЭкоЛайн-Владимир» земельный участок в Краснопламенском сельском поселении за 10 миллионов рублей.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района продал ООО «ЭкоЛайн-Владимир» земельный участок в Краснопламенском сельском поселении за 10 миллионов рублей. Продал вместе с рекой Анжей, сточным озером и лесом, принадлежащим Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. Нарушение вскрылось в ходе проверки. Прокуратура направила в суд иск о признании незаконным формирования и постановки