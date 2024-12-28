Дерево спилили по причине его усыхания.

Жители Гороховца Владимирской области возмутились срубом ели на улице Парковая, которую затем установили на центральной площади города. Власти района сообщили об установке ели 15 декабря.В ответ на запрос издания «» глава районной администрации Оксана Рябовол пояснила, что дерево спилили по причине его усыхания, выявленного еще в июне. Это решение было принято для безопасности жителей и посетителей центра. Елка была наряжена к Новому году и теперь стала символом уходящего 2024 года.