Многоквартирный дом №25 на улице Луначарского загорелся во второй половине дня 27 декабря. Спасателей вызвали в 13:49, сообщает пресс-служба МЧС области. Судя по фото, загорелась квартира на

Многоквартирный дом №25 на улице Луначарского загорелся во второй половине дня 27 декабря. Спасателей вызвали в 13:49, сообщает пресс-служба МЧС области. Судя по фото, загорелась квартира на первом этаже. Пламя успело распространиться на площади 14 квадратных метров. Пожарные спасли одного человека и эвакуировали пятерых. К счастью, погибших нет. Причина пожара устанавливается. Прокомментируйте новость у нас